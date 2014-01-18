Семакова (Чернакова) Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.03.1937
Дата смерти18.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.10.1963
Сын: Семаков Игорь Альбертович
Отец ребёнка: Семаков Альберт Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1967
Сын: Семаков Николай Альбертович
Отец ребёнка: Семаков Альберт Иванович
Смерть
18.01.2014
Причина смерти: Рак молочной железы | После операции прожила более трёх лет.