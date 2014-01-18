Семакова (Чернакова) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакова (Чернакова) Тамара Ивановна

Место рождения

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.03.1937

Дата смерти

18.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1937

Отец: Чернаков Иван Селивёрстович

Мать: Чернакова (Семакова) Александра Семёновна

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семаков Альберт Иванович

Место жительства
Неизвестно
Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.10.1963

Сын: Семаков Игорь Альбертович

Отец ребёнка: Семаков Альберт Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1967

Сын: Семаков Николай Альбертович

Отец ребёнка: Семаков Альберт Иванович

Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.01.2014
Горская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: Рак молочной железы | После операции прожила более трёх лет.

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