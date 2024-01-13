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Константинов Кузьма

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.12.1803 ст.

Сын: Константинов Спиридон Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 162
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Константинов Василий Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно

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