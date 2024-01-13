Константинов Кузьма
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1803 ст.
Сын: Константинов Спиридон Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №224, стр. 162
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.
Сын: Константинов Василий Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Смерть
Неизвестно