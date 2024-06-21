Закорюкина (Шельпякова) Екатерина Лукинична
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
ГАСО, рев1834, 61л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-59л
Рождение ребёнка
1849
Сын: Закорюкин Антон Васильевич
Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович
ГАСО, 179-1-213-59об
Рождение ребёнка
1851
Сын: Закорюкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович
ГАСО, 179-1-213-59об
Рождение ребёнка
1853
Сын: Закорюкин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович
ГАСО, 179-1-213-59об
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Закорюкина) Васса (Василиса) Васильевна
Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович
ГАСО, 179-1-213-60л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Закорюкина) Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович
ГАСО, 179-1-213-60л
Смерть
Неизвестно