Закорюкина (Шельпякова) Екатерина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закорюкина (Шельпякова) Екатерина Лукинична

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шельпяков Лукоян Тимофеевич

Мать: Шельпякова (Шевелина) Евдокия Михеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 61л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закорюкин Василий Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-59л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Закорюкин Антон Васильевич

Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-59об
Рождение ребёнка
1851

Сын: Закорюкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-59об
Рождение ребёнка
1853

Сын: Закорюкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-59об
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Закорюкина) Васса (Василиса) Васильевна

Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-60л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Закорюкина) Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Закорюкин Василий Лукоянович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-60л
Смерть
Неизвестно

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