?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Клюев Тимофей Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Дубаши
Рождение ребёнка
До 1796
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Федос Иванов
Отец ребёнка: ?
д.Мостище Поречского уезда Смоленской губ.