Константинова Лавра (Мавра) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1834 ст.
Дочь: Божавская (Константинова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Константинов Василий Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Константинова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Константинов Василий Кузьмин
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
29.03.1841 ст.
Дочь: Константинова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Константинов Василий Кузьмин
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 607
Смерть
Неизвестно