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Константинова Лавра (Мавра) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Василий Кузьмин

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
После 1834 ст.

Дочь: Божавская (Константинова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Константинов Василий Кузьмин

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Константинова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Константинов Василий Кузьмин

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедный росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
29.03.1841 ст.

Дочь: Константинова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Константинов Василий Кузьмин

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №657, стр. 607
Смерть
Неизвестно

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