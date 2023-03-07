Обухов Аверьян Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Обухов Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
1882
Сын: Обухов Филипп Аверьянович
Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева
Рождение ребёнка
1885
Сын: Обухов Леонтий Аверьянович
Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Обухова Федосия Аверкиева
Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева
Рождение ребёнка
1897
Сын: Обухов Василий Аверьянович
Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева
Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.
Сын: Обухов Георгий Аверьянович
Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Дмитрий Аверьянович
Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Зиновия Михеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917