Обухов Аверьян Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Аверьян Прокопьев

Обухов Аверьян Прокопьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Обухов Прокопий Иванов

Мать: Обухова Дария Варфоломеева

Рождение ребёнка
1882

Сын: Обухов Филипп Аверьянович

Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева

Рождение ребёнка
1885

Сын: Обухов Леонтий Аверьянович

Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Обухова Федосия Аверкиева

Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева

Рождение ребёнка
1897

Сын: Обухов Василий Аверьянович

Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева

Рождение ребёнка
14.04.1899 ст.

Сын: Обухов Георгий Аверьянович

Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Дмитрий Аверьянович

Мать ребёнка: Обухова Зиновия Михеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Зиновия Михеева

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1917
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close