Обухов Леонтий Аверьянович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиОколо 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Обухов Аверьян Прокопьев
Мать: Обухова Зиновия Михеева
Бракосочетание
11.02.1904 ст.
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
23.06.1916 ст.
Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
19.04.1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1944