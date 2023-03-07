Обухов Леонтий Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Леонтий Аверьянович

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Около 1944

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1879 г.р.
1892 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Обухов Аверьян Прокопьев

Мать: Обухова Зиновия Михеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1904 ст.

Жена: Обухова Надежда Диомидова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Обухов Петр Леонтьевич

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1916 ст.

Сын: Обухов Иоанн Леонтьевич

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
19.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Анастасия Петровна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Анастасия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1944
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