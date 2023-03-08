Романов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1806

Жена: Романова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Сретенского Сорока Георгиевская на Лубянке церковь, Москва, Российская Империя
Смерть
После 1830
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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