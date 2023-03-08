Романов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1806
Жена: Романова Анна Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Сретенского Сорока Георгиевская на Лубянке церковь, Москва, Российская Империя
Смерть
После 1830
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния