Соболев Григорий Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Соболев Архип Власов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Соболев Федор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Соболев Естафей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно