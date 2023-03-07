Соболев Григорий Архипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Григорий Архипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Соболев Архип Власов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Соболев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Соболев Естафей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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