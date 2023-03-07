Соболев Архип Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Архип Власов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Соболев Влас Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Соболев Калинник Архипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Соболев Григорий Архипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Соболев Миней Архипов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1762
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