Соболев Архип Власов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Соболев Влас Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Жиляковская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
1762