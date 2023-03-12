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Клещева Ольга Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Клещев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич

Клевакино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.10.1896

Сын: Клещев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
26.08.1910

Дочь: Барышникова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич

Клевакино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич

Клевакино, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич

Алапаевский район Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещев Иван Васильевич

Смерть
?.07.1949
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
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