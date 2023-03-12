Клещева Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.10.1896
Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1910
Дочь: Барышникова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Клещев Иван Васильевич
Алапаевский район Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1949
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область