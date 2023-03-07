Зяблов (Кучумов) Иван Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зяблов (Кучумов) Иван Антонов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Зяблов (кучумов) Антон Евдокимов

Мать: Зяблова (кучумова) Фекла

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Арина Иванова

Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Матрена Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Матрена Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Матрена Дмитриева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяблова (кучумова) Матрена Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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