Зяблов (Кучумов) Иван Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Арина Иванова
Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анисья Иванова
Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Матрена Дмитриева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Зяблова (кучумова) Матрена Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850