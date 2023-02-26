Харитонова Варвара Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
19.06.1907
Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев
Рождение ребёнка
30.03.1910
Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно