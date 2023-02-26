Харитонова Варвара Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Варвара Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.06.1907

Сын: Харитонов Пётр Петров

Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.03.1910

Сын: Харитонов Никита Петров

Отец ребёнка: Харитонов Пётр Васильев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Пётр Васильев

Смерть
Неизвестно
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