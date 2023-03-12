Бальмонт Константин Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1867
Дата смерти23.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Бруни Нина Константиновна
Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеевна
2-й брак супруга
Смерть
23.12.1942