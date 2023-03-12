Бальмонт Константин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальмонт Константин Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1867

Дата смерти

23.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Бруни Нина Константиновна

Мать ребёнка: Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеевна

2-й брак супруга
Смерть
23.12.1942
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