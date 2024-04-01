Прянишникова? (Петрова) Афанасия Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1848
Дочь: Мария Дмитриевна?
Марфа Дмитриева Алексеева
Рождение ребёнка
03.06.1849
Сын: (незак.) Митрофан Яковлев
Яков Захаров Чубаров
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Прянишников Дмитрий Назаров
Отец ребёнка: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов
Рождение ребёнка
11.04.1855
Отец ребёнка: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1859
Отец ребёнка: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно