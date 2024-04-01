Прянишникова? (Петрова) Афанасия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прянишникова? (Петрова) Афанасия Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Александр Солдат

Мать: Петрова 1, Щеглова 2, Чиянова 3 Евдокия Федорова

Рождение ребёнка
28.01.1848

Дочь: Мария Дмитриевна?

Отец ребёнка: не указан

Марфа Дмитриева Алексеева
Рождение ребёнка
03.06.1849

Сын: (незак.) Митрофан Яковлев

Отец ребёнка: не указан

Яков Захаров Чубаров
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Прянишников Дмитрий Назаров

Отец ребёнка: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
11.04.1855

Сын: Прянишников Иван Назаров

Отец ребёнка: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
28.05.1859

Сын: Прянишников Иван Назаров

Отец ребёнка: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прянишников Назар Казак Ст. Полуденной Иванов

Смерть
Неизвестно
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