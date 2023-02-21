Вшивцева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1668 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1642 г.р.

Дети

Вычислено 1680 г.р.
Вычислено 1697 г.р.
Вычислено 1699 г.р.
Вычислено 1701 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1668 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1680

Сын: Вшивцев Семён Якимович

Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Дочь: Катерина Якимова

Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.

Сын: Вшивцев Борис Якимович

Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.

Сын: Вшивцев Савин Якимович

Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Яким Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Деревня над речкою Поломкою
Смерть
После 1710
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