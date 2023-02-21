Вшивцева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1668 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1668 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1680
Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Дочь: Катерина Якимова
Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Яким Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Деревня над речкою Поломкою
Смерть
После 1710