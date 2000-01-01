Вшивцев Яким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1642 ст.
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1642 ст.
Отец: Вшивцев Василий .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1680
Мать ребёнка: Вшивцева Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.
Дочь: Катерина Якимова
Мать ребёнка: Вшивцева Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Марина
Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.
Мать ребёнка: Вшивцева Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Марина
Место жительства
Неизвестно
Деревня над речкою Поломкою
Смерть
После 1710