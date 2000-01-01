Вшивцев Яким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Яким Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1642 ст.

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1668 г.р.

Дети

Вычислено 1680 г.р.
Вычислено 1697 г.р.
Вычислено 1699 г.р.
Вычислено 1701 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1642 ст.

Отец: Вшивцев Василий .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1680

Сын: Вшивцев Семён Якимович

Мать ребёнка: Вшивцева Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1697 ст.

Дочь: Катерина Якимова

Мать ребёнка: Вшивцева Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1699 ст.

Сын: Вшивцев Борис Якимович

Мать ребёнка: Вшивцева Марина

Рождение ребёнка
Вычислено 1701 ст.

Сын: Вшивцев Савин Якимович

Мать ребёнка: Вшивцева Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марина

Место жительства
Неизвестно
Деревня над речкою Поломкою
Смерть
После 1710
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