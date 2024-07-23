Корзникова (Лопатина) Федора Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912
Бракосочетание
Неизвестно
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзников Клавдий Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.01.1933
Сын: Корзников Фёдор Клавдиевич
Отец ребёнка: Корзников Клавдий Тимофеевич
д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзников Клавдий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно