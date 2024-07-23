Корзникова (Лопатина) Федора Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзникова (Лопатина) Федора Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1912

Отец: Лопатин Павел Андреевич

Мать: Лопатина Анастасия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Клавдий Тимофеевич

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Клавдий Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.01.1933

Сын: Корзников Фёдор Клавдиевич

Отец ребёнка: Корзников Клавдий Тимофеевич

д. Веселая Нижнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корзников Клавдий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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