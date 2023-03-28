Павленко Акелина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
07.04.1875
Дочь: Тищенко Ирина Денисовна
Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович
Рождение ребёнка
07.06.1877
Сын: Тищенко Григорий Денисович
Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович
Рождение ребёнка
27.01.1881
Дочь: Тищенко Мелания Денисовна
Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович
Рождение ребёнка
08.12.1886
Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович
Рождение ребёнка
09.06.1906
Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович
Смерть
Неизвестно