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Павленко Акелина Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Павленко Иосиф Захарович

Мать: Павленко Параскева Мокиевна

Рождение ребёнка
07.04.1875

Дочь: Тищенко Ирина Денисовна

Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович

Рождение ребёнка
07.06.1877

Сын: Тищенко Григорий Денисович

Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович

Рождение ребёнка
27.01.1881

Дочь: Тищенко Мелания Денисовна

Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович

Рождение ребёнка
08.12.1886

Сын: Тищенко Стефан Денисович

Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович

Рождение ребёнка
09.06.1906

Сын: Тищенко Тихон Денисович

Отец ребёнка: Тищенко Дионисий Карпович

Смерть
Неизвестно
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