Курзоватова (Вечкасова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзоватова (Вечкасова) Нина Дмитриевна

Место рождения

Село старое Захаркино Шемышейский район Пензенская область

Дата рождения

25.10.1949

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1949

Отец: Вечкасов Дмирий Иванович

Мать: Вечкасова Ольга Захаровна

Крещение
25.10.1949
Старое Захаркино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курзоватов Владимир Ильич

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