Курзоватова (Вечкасова) Нина Дмитриевна
Место рожденияСело старое Захаркино Шемышейский район Пензенская область
Дата рождения25.10.1949
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1949
Крещение
25.10.1949
Старое Захаркино, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курзоватов Владимир Ильич