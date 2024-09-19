Поликарпов Адриан Поликарпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиПосле 1893 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поликарпов Сергей Адрианович
Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.
Дочь: Николаева (Поликарпова) Феодосия Адриановна
Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.
Сын: Поликарпов Иоанн Адрианович
Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд 389, опись 1, дело 494, стр.32, (Рождение №-81м)
Рождение ребёнка
16.08.1893 ст.
Дочь: - (Поликарпова) Наталья Адриановна
Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна
МК Троицкого собора г.Бузулук ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд 389, опись 1, дело 726, стр.44 (Рождение №-120ж) и ОГАОО фонд 389, опись 3, дело 10, стр.46 (Рождение №-120ж)
Смерть
После 1893 ст.