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Поликарпов Адриан Поликарпович

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

После 1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поликарпов Сергей Адрианович

Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1872 ст.

Дочь: Николаева (Поликарпова) Феодосия Адриановна

Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.

Сын: Поликарпов Иоанн Адрианович

Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд 389, опись 1, дело 494, стр.32, (Рождение №-81м)
Рождение ребёнка
16.08.1893 ст.

Дочь: - (Поликарпова) Наталья Адриановна

Мать ребёнка: Поликарпова (Евина) Екатерина Харитоновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
МК Троицкого собора г.Бузулук ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд 389, опись 1, дело 726, стр.44 (Рождение №-120ж) и ОГАОО фонд 389, опись 3, дело 10, стр.46 (Рождение №-120ж)
Смерть
После 1893 ст.

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