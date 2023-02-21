Шаров Петр Михайлович
Место рожденияс.Конно-Подгородная Слобода
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
20.10.1918
Дочь: Носонова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Шарова Александра Алексеевна
с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Шарова Александра Алексеевна
с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Воронова Антонина Петровна
Мать ребёнка: Шарова Александра Алексеевна
с.Конно-Подгородная Слобода
Смерть
Неизвестно