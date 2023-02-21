Шаров Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаров Петр Михайлович

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Место рождения

с.Конно-Подгородная Слобода

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
20.10.1918

Дочь: Носонова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Шарова Александра Алексеевна

с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шаров Виктор Петрович

Мать ребёнка: Шарова Александра Алексеевна

с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Воронова Антонина Петровна

Мать ребёнка: Шарова Александра Алексеевна

с.Конно-Подгородная Слобода
Смерть
Неизвестно
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