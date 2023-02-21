Шарова Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Александра Алексеевна

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Место рождения

с.Конно-Подгородная Слобода

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
20.10.1918

Дочь: Носонова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Михайлович

с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1926

Сын: Шаров Виктор Петрович

Отец ребёнка: Шаров Петр Михайлович

с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Воронова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Шаров Петр Михайлович

с.Конно-Подгородная Слобода
Смерть
Неизвестно
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