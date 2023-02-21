Шарова Александра Алексеевна
Место рожденияс.Конно-Подгородная Слобода
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
20.10.1918
Дочь: Носонова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Михайлович
с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Шаров Петр Михайлович
с.Конно-Подгородная Слобода
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Воронова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Шаров Петр Михайлович
с.Конно-Подгородная Слобода
Смерть
Неизвестно