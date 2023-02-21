Крутий Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.?
Дочь: Крутий Нина Андреевна
Мать ребёнка: Крутий Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумаченко Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Крутий Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно