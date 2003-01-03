Зябликова (Сергиенко) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябликова (Сергиенко) Ирина

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Место рождения

Кохма

Дата рождения

31.08.1928

Дата смерти

03.01.2003

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1928

Отец: Сергеенко Исаак Николаевич

Мать: Сергеенко Анна

Кохма
Рождение ребёнка
11.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зябликов Валерий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зябликов Валерий Сергеевич

Смерть
03.01.2003
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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