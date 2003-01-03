Зябликова (Сергиенко) Ирина
Место рожденияКохма
Дата рождения31.08.1928
Дата смерти03.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1928
Отец: Сергеенко Исаак Николаевич
Мать: Сергеенко Анна
Кохма
Рождение ребёнка
11.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зябликов Валерий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2003
Похороны
Неизвестно