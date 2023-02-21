Щербачёва (Ветошкина) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1890
Дата смерти12.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.07.1915
Рождение ребёнка
29.08.1917
Отец ребёнка: Щербачёв Пётр Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1926
Сын: Щербачёв Артемий Петрович
Отец ребёнка: Щербачёв Пётр Александрович
Смерть
12.12.1962