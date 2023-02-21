Щербачёва (Ветошкина) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербачёва (Ветошкина) Таисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1890

Дата смерти

12.12.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.07.1915

Муж: Щербачёв Пётр Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1917

Сын: Щербачёв Олег Петрович

Отец ребёнка: Щербачёв Пётр Александрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1926

Сын: Щербачёв Артемий Петрович

Отец ребёнка: Щербачёв Пётр Александрович

Смерть
12.12.1962
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