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Обрядов Федосей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Обрядов Андрей Никифорович

Мать: Обрядова Агафья Абрамовна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ирина Федосеевна

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Обрядов Данила Федосеевич

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Федосеевна

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Обрядов Ефим Федосеевич

Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обрядова Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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