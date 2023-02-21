Обрядов Федосей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ирина Федосеевна
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Обрядов Данила Федосеевич
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Параскева Федосеевна
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Обрядова Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обрядова Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно