Обрядова Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Ульяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Ирина Федосеевна

Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Обрядов Данила Федосеевич

Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Федосеевна

Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Обрядов Ефим Федосеевич

Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Федосей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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