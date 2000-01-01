Обрядова Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Ирина Федосеевна
Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Обрядов Данила Федосеевич
Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Параскева Федосеевна
Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Обрядов Федосей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно