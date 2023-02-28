Прудникова Татьяна (Дометиева)
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1845
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1846
Сын: Прудников Иван ст
Отец ребёнка: Прудников Денис Филиппов
Рождение ребёнка
23.06.1848
Дочь: Ефросиния Денисова
Отец ребёнка: Прудников Денис Филиппов
Рождение ребёнка
25.01.1850
Отец ребёнка: Прудников Денис Филиппов
Смерть
Неизвестно