Прудникова Татьяна (Дометиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова Татьяна (Дометиева)

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1845

Муж: Прудников Денис Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1846

Сын: Прудников Иван ст

Отец ребёнка: Прудников Денис Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.06.1848

Дочь: Ефросиния Денисова

Отец ребёнка: Прудников Денис Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1850

Сын: Прудников Иоанн Денисов

Отец ребёнка: Прудников Денис Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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