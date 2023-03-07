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Емельяновъ Михаилъ

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Место рождения

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

10.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Петровъ Емельянъ

Мать: Емельянова Анна

Барабаново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1809

Дочь: Горшенина Прасковья

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1812

Сын: Емельяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1815

Сын: Емельяновъ Василий

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1817

Дочь: Емельянова Анна

Мать ребёнка: Емельянова Анна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Емельяновъ Василий

Мать ребёнка: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Емельяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Анна

Смерть
10.11.1857
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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