Емельяновъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти10.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Петровъ Емельянъ
Мать: Емельянова Анна
Рождение ребёнка
13.10.1809
Дочь: Горшенина Прасковья
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Рождение ребёнка
27.10.1812
Сын: Емельяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Рождение ребёнка
05.03.1815
Сын: Емельяновъ Василий
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Рождение ребёнка
09.12.1817
Дочь: Емельянова Анна
Мать ребёнка: Емельянова Анна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Емельяновъ Василий
Мать ребёнка: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)
Рождение ребёнка
1828
Сын: Емельяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Хардина Емельянова Мавра (Марфа)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Анна
Смерть
10.11.1857