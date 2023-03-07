Селиверст Игнатьев
Место рождения
Дата рождения02.01.1810 ст.
Дата смертиПосле 1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1810 ст.
Рождение ребёнка
04.05.1829 ст.
Дочь: Мавра Селиверстова
Мать ребёнка: Федора Яковлева
Рождение ребёнка
?.10.1830
Сын: Логин Селиверстов
Мать ребёнка: Федора Яковлева
Рождение ребёнка
10.05.1831 ст.
Дочь: Акилина Селиверстова
Мать ребёнка: Федора Яковлева
Рождение ребёнка
11.08.1832 ст.
Сын: Иван Селиверстов
Мать ребёнка: Федора Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1832