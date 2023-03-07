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Селиверст Игнатьев

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.01.1810 ст.

Дата смерти

После 1832

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1810 ст.

Отец: Калинкин Игнатий (мл) Григорьев

Мать: Калинкина Стефанида (Данилова)

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1829 ст.

Дочь: Мавра Селиверстова

Мать ребёнка: Федора Яковлева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.10.1830

Сын: Логин Селиверстов

Мать ребёнка: Федора Яковлева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.05.1831 ст.

Дочь: Акилина Селиверстова

Мать ребёнка: Федора Яковлева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1832 ст.

Сын: Иван Селиверстов

Мать ребёнка: Федора Яковлева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1832
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