Роенко Михаил Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1833
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HR-8?i=198&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Роенко Домникия Михайловна
Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Роенко Аграфена (Агриппина) Михайловна
Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Роенко Мария Михайловна
Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Роенко Кондрат Михайлович
Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна