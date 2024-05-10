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Роенко Михаил Павлович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1811

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Завадовка, Черкаська область
Бракосочетание
29.01.1833

Жена: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9HR-8?i=198&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Роенко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Роенко Домникия Михайловна

Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Роенко Аграфена (Агриппина) Михайловна

Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Роенко Мария Михайловна

Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Роенко Демид Михайлович

Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Роенко Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: Роенко (Федирченко) Анастасия Гаврииловна

Завадовка, Черкаська область

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