Глухова Федора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухова Федора Степановна

Глухова Федора Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Между 1763 и 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Глухов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Глухов Степан Тимофеевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Глухов Марк Степанович

Отец ребёнка: Глухов Степан Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Степан Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close