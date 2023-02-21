Глухова Федора Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиМежду 1763 и 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Глухов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Глухов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Глухов Степан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1763 и 1816