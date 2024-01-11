Кауце (Домбровска) Элина Марисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1984
Рождение ребёнка
19.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кауцис Гатис
Рождение ребёнка
23.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кауцис Гатис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кауцис Гатис