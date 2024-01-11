Кауце (Домбровска) Элина Марисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауце (Домбровска) Элина Марисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1984

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1984

Отец: Домбровскис Марис Ольгертович

Мать: Домбровска Жанна Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кауцис Гатис

Рождение ребёнка
23.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кауцис Гатис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кауцис Гатис

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