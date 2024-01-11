Домбровскис Марис Ольгертович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1984
Дочь: Кауце Элина Марисовна
Мать ребёнка: Домбровска Жанна Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1986
Сын: Домбровскис Артур Марисович
Мать ребёнка: Домбровска Жанна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно