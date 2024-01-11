Домбровскис Марис Ольгертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домбровскис Марис Ольгертович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1984

Дочь: Кауце Элина Марисовна

Мать ребёнка: Домбровска Жанна Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1986

Сын: Домбровскис Артур Марисович

Мать ребёнка: Домбровска Жанна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домбровска Жанна Николаевна

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