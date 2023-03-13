Лопуховъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Лопуховъ Афонасий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Лопуховъ Матвей
Мать ребёнка: Лопухова Прасковья Борисова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Боброва Агрофена
Мать ребёнка: Лопухова Прасковья Борисова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Лопухова Прасковья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно