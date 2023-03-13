Лопуховъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопуховъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Лопуховъ Афонасий

Мать: Лопухова Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Лопуховъ Матвей

Мать ребёнка: Лопухова Прасковья Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Боброва Агрофена

Мать ребёнка: Лопухова Прасковья Борисова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Лопухова Прасковья Борисова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Прасковья Борисова

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