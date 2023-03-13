Лопуховъ Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопуховъ Афонасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Лопуховъ Тимофей

Мать ребёнка: Лопухова Варвара Тимофеева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Лопуховъ Семенъ

Мать ребёнка: Лопухова Варвара Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Лопуховъ Алексей

Мать ребёнка: Лопухова Варвара Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухова Варвара Тимофеева

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