Лопуховъ Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Лопуховъ Тимофей
Мать ребёнка: Лопухова Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Лопуховъ Семенъ
Мать ребёнка: Лопухова Варвара Тимофеева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Лопуховъ Алексей
Мать ребёнка: Лопухова Варвара Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно