Казаков Дмитрий Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казакова) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: (Казакова) Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1915
Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна
Смерть
Неизвестно