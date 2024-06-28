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Казаков Дмитрий Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казаков Трифон Васильевич

Мать: Казакова (Шерстобитова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казакова) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Фотиния Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: (Казакова) Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна

Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Казаков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Казакова Фотиния Ивановна

Смерть
Неизвестно

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