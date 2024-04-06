Казакова Фотиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Казакова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1912
Дочь: (Казакова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович
Рождение ребёнка
20.09.1915
Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович
Смерть
Неизвестно