Казакова Фотиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова Фотиния Ивановна

Казакова Фотиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Казакова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казаков Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Дмитрий Трифонович

Рождение ребёнка
30.09.1912

Дочь: (Казакова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович

Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Казаков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Казаков Дмитрий Трифонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.