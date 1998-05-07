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Моргунов Иван Владимирович
Моргунов Иван Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.1998
Пол
Мужской
Отец
Моргунов Владимир Иванович
1972 г.р.
Мать
Моргунова (Баженова) Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1998
Отец:
Моргунов Владимир Иванович
Мать:
Моргунова Наталья
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