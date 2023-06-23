Огородова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1992
Сын: Огородов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Огородов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
28.07.1997
Дочь: Огородова Алина Владимировна
Отец ребёнка: Огородов Владимир Александрович