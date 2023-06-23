Огородова Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородова Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огородов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.02.1992

Сын: Огородов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Огородов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
28.07.1997

Дочь: Огородова Алина Владимировна

Отец ребёнка: Огородов Владимир Александрович

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