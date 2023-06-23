Огородов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огородов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огородов Александр

Мать: Огородова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огородова Лариса

Рождение ребёнка
04.02.1992

Сын: Огородов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Огородова Лариса

Рождение ребёнка
28.07.1997

Дочь: Огородова Алина Владимировна

Мать ребёнка: Огородова Лариса

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