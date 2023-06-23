Огородов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огородов Александр
Мать: Огородова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Огородова Лариса
Рождение ребёнка
04.02.1992
Сын: Огородов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Огородова Лариса
Рождение ребёнка
28.07.1997
Дочь: Огородова Алина Владимировна
Мать ребёнка: Огородова Лариса