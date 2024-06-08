Теняков Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1921
Дата смерти07.04.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1921
Отец: Теняков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теняков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Тенякова Раиса Анисимовна
Рождение ребёнка
25.09.1953
Дочь: Рыжова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Тенякова Раиса Анисимовна
Смерть
07.04.1976