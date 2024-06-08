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Теняков Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1921

Дата смерти

07.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1921

Отец: Теняков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теняков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Тенякова Раиса Анисимовна

Рождение ребёнка
25.09.1953

Дочь: Рыжова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Тенякова Раиса Анисимовна

Смерть
07.04.1976

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