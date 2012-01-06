Тенякова Раиса Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТенякова Раиса Анисимовна

Тенякова Раиса Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1923

Дата смерти

06.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теняков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Теняков Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
25.09.1953

Дочь: Рыжова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Теняков Алексей Алексеевич

Смерть
06.01.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.