Тенякова Раиса Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1923
Дата смерти06.01.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теняков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Теняков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.1953
Дочь: Рыжова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Теняков Алексей Алексеевич
Смерть
06.01.2012