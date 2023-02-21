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Жигарев Алексей Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Жигарев Артемий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1868

Жена: Жигарева Параскева Иоанновна

Рождение ребёнка
06.10.1869

Сын: Жигарев Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Жигарева Параскева Иоанновна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Жигарев Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Жигарева Параскева Иоанновна

Смерть
Неизвестно
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