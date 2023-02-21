Жигарев Алексей Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Жигарев Артемий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1868
Рождение ребёнка
06.10.1869
Сын: Жигарев Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Жигарева Параскева Иоанновна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Жигарева Параскева Иоанновна
Смерть
Неизвестно