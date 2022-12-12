Жигарева (Веселкова) Параскева Иоанновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1847 и 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1868
Рождение ребёнка
06.10.1869
Сын: Жигарев Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Жигарев Алексей Артемьевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Жигарев Алексей Артемьевич
Смерть
Неизвестно