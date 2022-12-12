Жигарева (Веселкова) Параскева Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигарева (Веселкова) Параскева Иоанновна

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Место рождения

Андрияново, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Между 1847 и 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Андрияново, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
08.02.1868

Муж: Жигарев Алексей Артемьевич

Рождение ребёнка
06.10.1869

Сын: Жигарев Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Жигарев Алексей Артемьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Жигарев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Жигарев Алексей Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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