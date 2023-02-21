Пикман Александр Борисович
Место рожденияг. Очаково Николаевской обл.УССР (Херсонская губерния)
Дата рождения17.02.1905
Дата смерти22.12.1984
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1905
Отец: Пикман Бенцiон Абрамович
Мать: Пикман Софья Самуиловна
г. Очаково Николаевской обл.УССР (Херсонская губерния)
Рождение ребёнка
04.03.1930
Дочь: Игонькина Елена Александровна
Мать ребёнка: Пикман Зинаида Игнатьевна
Свердловская обл., г. Красноуфимск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1984
г. Москва