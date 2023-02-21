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Пикман Александр Борисович

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Место рождения

г. Очаково Николаевской обл.УССР (Херсонская губерния)

Дата рождения

17.02.1905

Дата смерти

22.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1905

Отец: Пикман Бенцiон Абрамович

Мать: Пикман Софья Самуиловна

г. Очаково Николаевской обл.УССР (Херсонская губерния)
Рождение ребёнка
04.03.1930

Дочь: Игонькина Елена Александровна

Мать ребёнка: Пикман Зинаида Игнатьевна

Свердловская обл., г. Красноуфимск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикман Зинаида Игнатьевна

Смерть
22.12.1984
г. Москва
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