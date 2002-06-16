Пикман (Тюрина) Зинаида Игнатьевна
Место рожденияд. Пуршево, ст. Обираловка, Московской обл (г. Железнодорожный)
Дата рождения06.10.1909
Дата смерти16.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909
д. Пуршево, ст. Обираловка, Московской обл (г. Железнодорожный)
Рождение ребёнка
04.03.1930
Дочь: Игонькина Елена Александровна
Отец ребёнка: Пикман Александр Борисович
Свердловская обл., г. Красноуфимск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.06.2002