Пикман (Тюрина) Зинаида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикман (Тюрина) Зинаида Игнатьевна

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Место рождения

д. Пуршево, ст. Обираловка, Московской обл (г. Железнодорожный)

Дата рождения

06.10.1909

Дата смерти

16.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909

Отец: Тюрин Игнат Спиридонович

Мать: Тюрина Прасковья Григорьевна

д. Пуршево, ст. Обираловка, Московской обл (г. Железнодорожный)
Рождение ребёнка
04.03.1930

Дочь: Игонькина Елена Александровна

Отец ребёнка: Пикман Александр Борисович

Свердловская обл., г. Красноуфимск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пикман Александр Борисович

Смерть
16.06.2002
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