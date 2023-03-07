Богданов Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908
Военная служба
С 21.11.1941 по 1945
Род войск: 269 Рогачёвская Краснознамённая стрелковая дивизия, 1018 стрелковый полк Воинское звание: ефрейтор Должность, специальность: миномётчик
Награда
17.03.1945
-: Орден Красной Звезды Ефрейтор
Смерть
Неизвестно