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Богданов Георгий Иванович

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Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

18.08.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1908

Отец: Богданов Иван Яковлевич

Мать: Богданова Екатерина Анисимовна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Военная служба
С 21.11.1941 по 1945
Род войск: 269 Рогачёвская Краснознамённая стрелковая дивизия, 1018 стрелковый полк Воинское звание: ефрейтор Должность, специальность: миномётчик
Награда
17.03.1945
-: Орден Красной Звезды Ефрейтор
Смерть
Неизвестно
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