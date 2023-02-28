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Евдокия Григорьева

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Место рождения

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

01.10.1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобызи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1855

Муж: Алексей (Лаврентиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Рождение ребёнка
27.08.1860

Дочь: Федора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Рождение ребёнка
19.09.1873

Дочь: Ефросиния Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
01.10.1874
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
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