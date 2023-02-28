Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти01.10.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1855
Муж: Алексей (Лаврентиев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
27.08.1860
Дочь: Федора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Рождение ребёнка
19.09.1873
Дочь: Ефросиния Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Лаврентиев)
Смерть
01.10.1874